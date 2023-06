Lukaku: Überbleibsel der „Goldenen Generation“

Der Inter-Stürmer ließ beim 0:1 gegen Manchester City eine Top-Chance aus und verhinderte zudem unfreiwillig einen Torerfolg seines Teams. Es folgten rassistische Beschimpfungen via Social Media - keine neue Erfahrung für Lukaku. In den vergangenen Jahren wurde er in Italien immer wieder Ziel von Schmähungen aufgrund seiner Hautfarbe, doch der in Antwerpen geborene Sohn von Einwanderern aus der DR Kongo versteht sich zu wehren.