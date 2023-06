Schiemer: „Wir konnten kleine Euphorie entfachen“

„So etwas vergisst man nicht“

„So etwas vergisst man nicht, es ist hin und her gegangen, war bis zum Ende brutal verrückt“, drückte damals Franky Schiemer dem Quali-Hit seinen Stempel auf. Der Verteidiger traf per Kopf zum 1:1 (14.), erzielte aus kurzer Distanz das 3:2 (62.). Jeweils nach Junuzovic-Ecken. Immer im Duell gegen „Wuschelkopf“ Fellaini, dem späteren Star von Manchester United. „Wegen seiner Frisur ist es bei jedem Kopfball finster geworden“, grinst Schiemer. Wobei die Partie spät auf belgische Seite (87. und 90.) kippte, aber Joker Harnik in Minute 94 noch das 4:4 rettete. „So konnten wir wieder eine kleineEuphorie entfachen“, erkennt Schiemer auch Parallelen zu jetzt. Damals war die Constantini-Truppe auch mit zwei Siegen in die EM-Quali gestartet, am Ende wurde Österreich aber nur Vierter, hinter Deutschland, der Türkei und Belgien.