PV-Anlagen: „Bitte nicht selbst am Dach basteln“

„Bei Elektroinstallationen hat man nie hundertprozentige Sicherheit“, sagt Günther Schwabegger von der Brandverhütungsstelle OÖ. „Aber in Relation zur großen Menge an PV-Anlagen sind die Brände überschaubar.“ Mehr als 70.000 Anlagen stehen bereits in unserem Bundesland, jedes Monat kommen 1500 weitere dazu. Feuer fangen können sie aus zwei Ursachen: „Entweder, die Klemmstellen werden zu heiß, oder beschädigte Kabel lösen einen Kurzschluss aus“, erklärt Schwabegger.