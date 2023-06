Wann Wiener Wohnen Mieter vor die Tür setzt

Bei rund einer halben Million Menschen, die in Wiens Gemeindebauten leben, sind Konflikte zwischen Mietern an der Tagesordnung. Aus Sicht jener, die sich an die Regeln halten, lässt Wiener Wohnen die „Störenfriede“ allzu oft einfach in Ruhe. Das weist man bei der Stadt jedoch zurück: Man habe im Gegenteil sogar während der Covid-Pandemie unzumutbaren Mietern gekündigt.