Spears: Familie fürchtet Winehouse-Schicksal

Spears‘ Söhne würden sich mittlerweile weigern, ihre Mutter zu besuchen, nachdem sie beobachtet hätten, wie ihr Drogen ins Haus geliefert worden seien, habe Federline ihr erzählt, so Barak weiter. Außerdem hätten die Teenager ihrem Vater von traumatischen Erlebnissen berichtet. Demnach sei die Sängerin mitten in der Nacht vor der Zimmertür von Sohn Jayden gestanden - mit einem Küchenmesser in der Hand.