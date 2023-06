Süßes Video! Ist Tennis-Pärchen frisch verliebt?

Süße Bilder und Videos verzücken die Tennis-Welt! Der Grieche Stefanos Tsitsipas und die Spanierin Paula Badosa sollen das neue Traumpaar sein. Am Rande der French Open in der „Stadt der Liebe“ in Paris sollen sich die beiden gedatet haben - offenbar mit Erfolg. In einem Kurzclip, der im Netz zurzeit die Runde macht, wirken die beiden schon sehr vertraut.