„Hatten Mega-Party ohne den ganzen Handy-Wahnsinn“

Die Toten Hosen feierten mit

An die Party in Liverpool kann sich Hamann noch sehr gut erinnern: „Es waren eine Million Menschen auf der Straße. Es war unglaublich. Die interne Party stieg in einem Hotel. Auch Klub-Legenden wie John Barnes und Ian Rush sowie die Toten Hosen waren dabei. Hamann: „Campino, den ich über Markus Babbel kennengelernt hatte, und seine Jungs waren auch schon beim Finale in Istanbul dabei. Sie ließen sich die Party in Liverpool nicht nehmen, obwohl sie am nächsten Tag in Deutschland ein Konzert hatten. Sie mussten auf der Reise dorthin zwar viermal umsteigen, aber sie kamen pünktlich an.“