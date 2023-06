Neue Woche startete mit heftigen Gewittern

Keller unter Wasser in Wels

In einigen Gegenden Österreichs hat es bereits am Montag stark geregnet. In Wels (Oberösterreich) musste die Feuerwehr zwischen 19.45 Uhr und 3 Uhr am Dienstag 60 Mal ausrücken. Mehrere Keller von Betrieben standen großflächig unter Wasser. In einem Unternehmen brannten gar Leichtmetallabfälle, dieses Feuer wurde mit Quarzsand und Glasgranulat bekämpft.