Starkregen hielt die Feuerwehren auf Trab

Messehalle überflutet

Zahlreiche Feuerwehren standen im Dauereinsatz, weil etwa in Wallern, Schleißheim Straßen und vor allem Keller überflutet waren. In Wels drang Wasser in eine der Messehallen ein, auch hier musste die Feuerwehr einschreiten. Gegen Mitternacht beruhigte sich die Lage dann.