Starkregen und Sturm: Ausnahmezustand in Aussee!

Regional kam es im gesamten Bundesland zu teils heftigeren Niederschlägen, besonders in der Obersteiermark. Aber am ärgsten entlud sich eine kräftige Gewitterzelle über dem Ausseerland. Binnen Minuten, so wissen es die Wetterprofis von Ubimet, prasselten da bis zu 50 Liter an sintflutartigem Regen nieder.