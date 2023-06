„Kleine Olympische Spiele“ starten in Graz

„Olympisches Flair in Graz"

Für Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) sind es die „kleinen Olympischen Spiele“, für die Graz 2021 noch während der Corona-Pandemie „Geburtshelfer“ sein durfte. Damals ging der „Probegalopp“ - so Hohensinner - noch ohne Zuschauer und mit rund 3.500 Sportlern über die Bühne. Sport Austria-Präsident Hans Niessl unterstrich, dass man sich in Graz willkommen fühle, wenngleich die Finals 2024 und 2025 in Innsbruck ausgetragen werden. Graz habe etwas „Einzigartiges“ geschaffen, die Sportstätten wie etwa der Raiffeisen Sportpark oder der Karmeliterplatz seien beeindruckend: „Es ist wieder olympisches Flair in Graz.“