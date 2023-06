EU-Pläne für digitalen Euro nehmen Gestalt an

EZB-Chefin Christine Lagarde machte zuletzt deutlich, dass die Zentralbank bei einer Einführung des digitalen Euro den Banken mit ihrem traditionellen Geschäftsmodell nicht in die Quere kommen werde. „Wir werden sicherstellen, dass wir zusammenarbeiten, ausreichend und in gutem Einvernehmen.“ Ein digitaler Euro, so er denn kommen sollte, werde nicht so „absolut anonym“ wie Bargeld funktionieren, aber dennoch die Privatsphäre der Menschen achten.