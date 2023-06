Auf zur ersten Gartenmeile nach Neusiedl am See!

Der „ZauberGärtner“ kümmert sich seit rund 16 Jahren um einige Beete in Neusiedl. „Nachdem meine Gärten alle voll waren, habe ich den damaligen Bürgermeister gefragt, ob ich in der Stadt etwas pflanzen dürfe. So hat das angefangen.“ Mittlerweile hat er - teilweise in Zusammenarbeit mit den Burschen des Bauhofes - 50 Beete im Stil der neuen europäischen Gartenkultur in Neusiedl angepflanzt.