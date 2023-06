Gogl-Walli knackt in Chorzow WM-Norm über 400 m

Die 27-Jährige Susanne Gogl-Walli ist am Sonntag bei einem Leichtathletik-Meeting in Chorzow in Polen über 400 m in 50,90 Sek. erstmals unter der 51-Sek.-Marke geblieben und hat damit die Direktqualifikation für die WM in Budapest (19. bis 27. August) geschafft.