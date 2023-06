SPÖ: Kann Doskozil verlorene Stimmen zurückholen?

Die Schlacht um den SPÖ-Parteivorsitz ist entschieden. Hans Peter Doskozil wird die Sozialdemokraten in die nächste Nationalratswahl führen. In seiner Siegesrede stellte der Burgenländer direkt die Weichen für eine zukünftige mögliche Regierungsbeteiligung: Sowohl eine Regierung mit der FPÖ, als auch der ÖVP, schloss Doskozil aus. Damit bleibt nur noch eine mögliche „Ampel“-Koalition aus SPÖ, NEOS und Grünen. Kann Doskozil dafür genügend verlorene Stimmen von FPÖ und ÖVP zurückgewinnen? Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns in den Kommentaren!