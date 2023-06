Salzburgerland: Mehr als nur Brauchtum

In Obertrum am See wird dieses Jahr – wie einst 1996 – die Eröffnung stattfinden. Wenn es um regionale und vor allem biologische Kulinarik geht, dann hat das Salzburger Seenland eindeutig die Nase vorn. Davon kann man sich zum Beispiel auch wunderbar beim Joglbauern überzeugen. Schon seit Anfang der 1980er bewirtschaftet Familie Hofer ihren Bauernhof biologisch. Direkt am Obertrumer See sticht das 2000-Einwohner-Dorf Seeham in seiner Bio-Vorreiterrolle hervor. Bio ist in der Flachgauer Gemeinde eine Lebenseinstellung, nicht nur was die Bewirtschaftung der Heumilchregion betrifft.