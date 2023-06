Mit Federball und Frisbee aus der Komfortzone

Kugelspiel für Muskeltraining

Boccia ist ebenfalls ein beliebtes Spiel, bei dem Kugeln auf Rasen oder Sand so gerollt werden, dass sie ein bestimmtes Ziel erreichen. Dabei wird die Muskulatur in Armen und Beinen gestärkt, Konzentration, Koordination und Ausdauer ebenfalls gefördert. Auch, wenn es in südlichen Ländern traditionell eher von Männern gespielt wird, ist es eine Sportart, die jeder ausüben kann.