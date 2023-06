Nach Selfie: Tennis-Star verlobt sich mit Fan

Es war 2021: Die Spanierin war wegen der US Open 2021 in New York, als sie plötzlich von einem Mann nach einem Selfie gefragt wurde. „Mein Hotel lag in der Nähe des Central Parks und mir war langweilig, also dachte ich, ich sollte spazieren gehen“, erinnert sich Muguruza in einem Interview mit „HOLA! Spain“. Und dann hat sie ihn getroffen, ihren zukünftigen Verlobten!