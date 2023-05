Liensbergers Ex-Coach hat einen neuen Job

Die beste Platzierung der 31-Jährigen war 2022/23 ein siebenter Platz. Magoni schmiss nach Problemen in der Zusammenarbeit mit Liensberger noch vor der Frankreich-WM im Februar selbst das Handtuch. Magoni, der schon Tina Maze und Petra Vlhova den Weg zu Weltcup-Gesamtsiegen bereitet hat, betreute Liensberger ab April 2023. Doch die 25-jährige Vorarlbergerin konnte in der letzten Saison bei Weitem nicht an zuvor gezeigte Leistungen anschließen.