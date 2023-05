„Strafen“ und keine Extrawürstel für Liensberger

Nicht nur reden, anpacken - das Motto von Neo-Trainer Roland Assinger. Der das Kondicamp der Speed-Damen in Bad Tatzmannsdorf mit einer 80 Kilometer-Radtour eröffnete, selbst mitradelte. Um auch so ein neues Teamgefüge zu etablieren. Etwas, was in einer turbulenten, weil harmonisch nicht immer stimmigen Saison zwischen Athletinnen und (Ex-)-Trainern etwas abhanden gekommen war.