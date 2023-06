Tod vor Leichenhalle: Knalleffekt bei Ermittlungen

In der Nacht zum 8. Februar hat sich in dem überschaubaren Edling bei Eberndorf in Kärnten eine Tragödie ereignet. Das zumindest steht zweifellos fest. Denn die 62-jährige Gertrude K. starb nicht weit von ihrem Wohnhaus entfernt auf der Straße neben der örtlichen Leichenhalle. Ein Schulkind fand das Opfer in den Morgenstunden und schlug Alarm.