Klagenfurts Sportchef wechselt nach Deutschland

Der Deutsche Imhof, der seit 2019 in verschiedenen Positionen für die Kärntner tätig war, wird beim Absteiger aus der zweiten deutschen Bundesliga neuer Sportdirektor. In Klagenfurt hatte der 55-Jährige entscheidenden Anteil am sportlichen Aufschwung, zudem fiel er des Öfteren mit harscher Schiedsrichter-Kritik auf.