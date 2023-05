„Stimmung katastrophal“ - Kahn-Aus „alternativlos“

Da hieß es auch in Anspielung an die Trainerposse im Frühjahr: „Jetzt wissen die beiden, wie sich Julian Nagelsmann bei seinem Aus gefühlt haben muss.“ Die Kritik am Führungsstil von Kahn begann aber schon viel früher. Ein Insider erklärte Dienstag der „Krone“: „Dass Oliver Kahn 2022 am Tag nach dem Aus in der Champions League gegen Villarreal beim gemütlichen Frühstücken mit seiner Frau fotografiert wurde, war für viele ein verheerendes Signal. Das hätte es früher nach so einer bitteren sportlichen Pleite nicht gegeben. Da wären alle viel früher als sonst im Büro gewesen, um alles zu analysieren.“