Aufsteiger! Wieso FC Südtirol Fußball-Märchen lebt

Drei Niederlagen zum Saisonstart - für einen Aufsteiger nicht unüblich. Der Trainerwechsel als logische Reaktion. Doch ab dann wird die Saison des FC Südtirol zum Märchen. Das Team mit dem kleinsten Stadion der zweiten Liga Italiens klopft mit einem Budget von nur zwölf Millionen plötzlich an der Serie A an. Drei Spiele fehlen noch. Ein österreichischer Verteidiger kennt den Verein von innen her.