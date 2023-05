Caterham EV Seven: Superleichte Stromschnelle

Der Öffentlichkeit will Caterham sein EV-Seven-Konzept erstmals auf dem Goodwood Festival of Speed im Juli präsentieren. „Wir haben derzeit keine Pläne, EV Seven in die Produktion zu bringen“, sagte Caterham-Chef Bob Laishley. „Es ist ein Versuchsballon, um zu sehen, wie gut ein EV-Antriebsstrang für die spezifischen Anwendungsfälle unserer Kunden funktioniert.“