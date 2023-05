Problem Tierhortung: 30 Katzen auf engstem Raum!

Der Anlass waren zwei Tierabnahmen innerhalb kürzester Zeit: „Ein Bauer hatte über 19 Katzen in seinem vermüllten Haus, davon waren 11 Kitten. Am Donnerstag kam schon der nächste Einsatz. In einer 60 m2 großen Wohnung waren 30 Katzen. Davon 19 Kitten, 7 Katzen und 4 Kater - unkastriert! Alle 30 Katzen mussten sich ein Katzenklo teilen“, wird vom Tierschutzverein geschildert. Mittlerweile befinden sich über 40 Katzenwelpen und vier trächtige Mütter im Tierheim Villach. „Würden Sie sich bloß alle an die Kastrationspflicht halten...“, so der Appell.