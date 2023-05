Millionen-Übernahme: Tage der Wahrheit für Pierer

Nachdem der KTM-Chef und in Wels lebende Unternehmer schon seit dem Vorjahr mehr als 20 Prozent an Leoni gehalten hat, bot er ein Sanierungskonzept an, über das am Mittwoch am Amtsgericht Nürnberg abgestimmt wird. 150 Millionen Euro pumpt Pierer in Leoni. Durch eine neue Geellschaft übernimmt er noch Gläubigerforderungen in Höhe von 708 Millionen Euro, sofern das Restrukturierungskonzept nun grünes Licht erhält.