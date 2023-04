Motorrad-Multi nun als Autozulieferer große Nummer

Freitag die Ernennung zum Ehrensenator der Montan-Uni in Leoben, am Dienstag Termine in der Schweiz, dazwischen grünes Licht für die Übernahme der Leoni AG in Deutschland, einem vor der Pleite stehenden Kabelriesen: Mit gewohnt hoher Schlagzahl ist Stefan Pierer unterwegs.