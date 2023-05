Ski-Held Büchel ringt mit heimtückischer Krankheit

„Zu lesen oder Mails zu beantworten, ist schwierig geworden“

So habe er etwa immer wieder Kopfschmerzen gehabt - etwas, was er zuvor kaum einmal erleiden hatte müssen. „Ich konnte nicht mehr klar denken. Auch zu lesen oder Mails zu beantworten, ist extrem schwierig geworden“, so Büchel, der gerade einmal 51 Jahre alt ist. An manchen Tagen habe er auch Probleme gehabt, sich zu artikulieren - oder auch nur aus dem Bett zu kommen …