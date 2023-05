Bautista Agut verteidigt seinen Titel in Kitzbühel

„Will gute Show bieten“

Für den Niederösterreicher ist es bereits das elfte Antreten in Kitzbühel, wo er 2019 triumphiert hatte. „Ich liebe es, in Kitzbühel zu spielen. Die Stimmung ist immer sensationell und ich möchte den Fans einfach eine gute Show bieten“, wurde Thiem in einer Aussendung zitiert. Turnierdirektor Alexander Antonitsch glaubt, dass Österreichs Nummer eins bis zum Sommer „wieder ein gesetzter Spieler sein wird und keine Wildcard benötigt. Ich hoffe natürlich, dass er bis Kitzbühel in einer Form ist, in der er auch um den Titel mitspielen kann“.