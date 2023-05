Dank Nadal! Thiem fix im Hauptfeld der French Open

Nach French Open wird er nicht mehr in Top-100 aufscheinen

Nadal, derzeit 14. der Weltrangliste, wird die 2000 Punkte für den Sieg im vergangenen Jahr verlieren, sodass er nach dem Ende der am 28. Mai beginnenden French Open in der neuen Weltrangliste (12. Juni) auf Rang 120 abrutschen wird. Danach wird er erstmals seit dem 24. März 2003 nicht mehr in den Top-100 aufscheinen.