Elfstündiger Rekordflug trägt Steirer nach Tirol

Am Dienstag um 9.30 Uhr startete der Grazer am Schöckl - stolze elf Stunden später ist er in Mayrhofen im Zillertal gelandet. Drei- bis maximal viermal im Jahr hat man laut dem erfahrenen Flieger das Glück, dass alle Parameter derart zusammenspielen, um so lange in der Luft zu bleiben. „Aber meines Wissens, war das von der Weite her der längste Flug, der je vom Schöckl gestartet worden ist“, freut sich der Chef der Flugschule Steiermark, die er gemeinsam mit Thomas Friedrich in der Grazer Karl-Morre-Straße betreibt, über seinen neuen Rekord.