Tierquälerei: Papagei mit Schokolade gefüttert

Seine Wasserschüssel war dreckig, er stank stark nach Zigarettenrauch und lebte in einem viel zu kleinen Käfig - ohne Artgenossen. So kann man einen Papagei auf keinen Fall halten, so der Richter in Krems (NÖ). Der Vogel habe sogar medizinische Probleme davongetragen. Sein Besitzer musste nun vor Gericht.