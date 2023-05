Zwischen Wand und Rasentraktor eingeklemmt

Am Montag gegen 12.20 Uhr lenkte ein 58-Jähriger am privaten Vereinsgelände eines Tennisclubs in Althofen einen Rasentraktor. Beim Aussteigen aus dem Gerät löste sich aufgrund eines Fahrfehlers offensichtlich die Feststellbremse, wodurch sich der Rasentraktor in Bewegung setzte.