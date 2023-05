„Cybercrime ist organisierte Kriminalität“

Ist Geld überwiesen, ist es meist verloren

Er spricht alleine in Bezug auf Österreich von „tausenden Fällen im Jahr“. Oft würde man sich nach Aufforderung in einem massenhaft versendeten Mail per Link auch gefährliche Trojaner aus dem Internet herunterladen und - werde mitunter auch Opfer von Spionage. Das könne Einzelpersonen, aber auch Unternehmen betreffen: „Hat man nach einer versuchten Erpressung dann womöglich auch noch Geld überwiesen, ist das zumeist unwiederbringlich verloren“, so der RTR-Geschäftsführer, der im Interview auch etliche persönlich erlebte Vorfälle erzählt.