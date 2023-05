Haaland entwischt F-Wort, Sender entschuldigt sich

„Ganz besonderer Moment“

Was der Star-Torjäger selbst zum Titel zu sagen hatte? „Wir haben so hart gekämpft, und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sagen soll - ich hatte nichts geplant, was ich sagen könnte! Es ist etwas Besonderes. Ich werde diesen Tag einfach genießen. Das ist ein ganz besonderer Moment mit dem Pokal und all den Spielern und dem ganzen Verein. Ohne den Verein und meine Mannschaftskameraden wäre das nicht möglich. Unglaublich.“