Salzburg unter den besten Serienmeistern Europas!

Derzeit liegt nur Ludogorez Rasgrad in Bulgarien mit elf Titeln in Serie vor den gleichauf rangierenden „Bullen“ und Bayern München. Beide Klubs könnten allerdings in der laufenden Saison noch zuschlagen. Nach diesem Trio folgt lange nichts. Moldaus am Samstag gekrönter Serienchamp Sherrif Tiraspol hält bei acht Meisterschaften in Folge.