Jaissle: „Titel geiler als der im letzten Jahr!“

Nicolas Seiwald (Salzburg-Kapitän): „Wir sind überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Und dann auch noch so, eigentlich fast ein Last-Minute-Treffer. Schöner geht es nicht. Ich glaube, die nächsten Wochen werden echt geil und emotional für mich. Ich war noch nie woanders als in diesem Verein und schätze das so sehr, was der Verein für mich gemacht hat. Ich bin überglücklich, dass wir jetzt Meister geworden sind und ich mich damit (nach Leipzig, Anm.) verabschieden kann. Der Start von der zweiten Halbzeit war sehr gut. Wir haben in der Halbzeit besprochen, was wir ändern wollen, was wir besser machen wollen. Das haben wir gleich umgesetzt. Der schnelle Treffer zum 1:1 hat uns geholfen, und wir haben bis zum Schluss daran geglaubt.“