Abflug bei Rallye-EM! Kärntner landete im Wasser

So hatte sich Alfred Kramer jun. sein EM-Debüt in Polen nicht vorgestellt. Am zweiten Tag verlor der St. Veiter auf SP 10 mit seinem Peugeot Rally4 in einer schnellen Passage die Kontrolle, landete in einem See. „Ich habe die Kurve falsch eingeschätzt, hatte die Wahl: Strommasten oder Heuballen - dass hinter dem Ballen der See war, wussten wir leider nicht“, erzählt der 25-Jährige.