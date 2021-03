Kärntner stellt sich bei WM-Lauf der Rallye-Elite

Ein Traum geht in Erfüllung

„Das ist ein Kindheitstraum. Es gibt nichts Größeres“, sagt der Junior, der darauf brennt, sich mit WM-Star und Vorbild Thierry Neuville (Bel) eine Rallye-Strecke zu teilen. Ob auch der Traum von der eigenen Profikarriere in Erfüllung geht? Heuer sollen zumindest noch Starts in EM und Staatsmeisterschaft folgen. „Ohne Sponsoren geht nichts. Aber ich arbeite daran, will mich in die Auslage fahren!“