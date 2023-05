Deutsche Bahn setzt verstärkt auf 3D-Druck

„Die Herausforderung liegt dabei nicht unbedingt im Drucken und in der Anzahl der gedruckten Teile, sondern in der Digitalisierung der Baupläne“, hieß es weiter. Diese sind Voraussetzung für den 3D-Druck von Ersatzteilen. Die Bahn baut demnach eine Datenbank mit digitalen Zwillingen der einzelnen Bauteile auf. Bis 2030 soll diese Datenbank von derzeit 1000 auf dann 10.000 Ersatzteile wachsen - „also etwa zehn Prozent der in der Fahrzeuginstandhaltung verwendeten Teile“.