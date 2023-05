Auflagenflut, hohe Kosten: Immer weniger Zeltfeste

Feste stärken gerade in der warmen Jahreszeit das Gemeinschaftsgefühl in den Orten, dahinter stecken meist Vereine. Aber welcher Tiroler Verein tut sich das noch an? Bevor das erste Bier gezapft wird, sind 1000 Auflagen zu beachten. Und mit Pech wartet der Staatsanwalt. Wir beleuchten, warum das Organisieren herausfordernder wird und manches ins Wasser fällt.