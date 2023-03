Asylanträge: Diese Gruppen sind jetzt wieder vorne

2151 Anträge gingen positiv durch

Knapp 4300 Ansuchen von Männern stehen fast 700 von Frauen gegenüber. Der Rest der Anträge kam von Minderjährigen, davon gut 480 unbegleitet. Gesamt gab es in den ersten beiden Monaten 101 Anträge mehr als in den Vergleichsmonaten 2022, allerdings deutlich weniger als im Herbst des Vorjahres. In 2151 Fällen wurde heuer bisher Asyl gewährt. Dazu kamen 1.006-mal subsidiärer Schutz und 284-mal humanitäre Aufenthaltstitel.