TikTok-Nutzer klagen gegen Verbot in Montana

„Überwachung durch die Kommunistische Partei Chinas“

Das Verbot soll die Bürger von Montana Gouverneur Gianforte zufolge „vor der Überwachung durch die Kommunistische Partei Chinas“ schützen und am 1. Jänner 2024 in Kraft treten. Montana ist der erste Bundesstaat in den USA, der die besonders bei Jugendlichen beliebte Social-Media-Plattform wegen eines möglichen Einflusses der chinesischen Regierung verbietet.