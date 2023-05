Schmerzen zu groß: Nadal sagt für French Open ab!

Nach Nervenproblemen im Fuß vergangenes Jahr und einem Bauchmuskelriss in Wimbledon laboriert Nadal aktuell an einem Riss im Iliopsoas-Muskel, dem Hauptbeuger im Hüftgelenk. „Die Realität ist, dass die Situation nicht so ist, wie wir erwartet haben. Alle medizinischen Indikationen wurden befolgt, aber irgendwie verlief die Entwicklung nicht so, wie uns ursprünglich eröffnet wurde. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation“, hatte der Tennis-Star noch vor wenigen Tagen erklärt.