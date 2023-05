Sinkende Leistungen: Lesen unsere Kinder zu wenig?

Die Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie haben auch Auswirkungen auf die Leseleistung der Volksschüler gehabt. So haben sich bei der am Dienstag präsentierten PIRLS-Studie (Progress in International Reading Literacy Study) die Ergebnisse in den meisten Vergleichsländern verschlechtert - allerdings nicht so stark wie von vielen befürchtet, hieß es vonseiten der Studienautoren. In Österreich erreichten die Schüler bei PIRLS 2021 530 Punkte, 2016 waren es noch 541. Was denken Sie: Lesen unsere Kinder zu wenig? Teilen Sie Ihre Ansichten dazu in den Kommentaren, wir freuen uns auf eine rege Diskussion!