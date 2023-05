Kälte, Regen, Schnee und dann ein Hauch Maiwonne

Nur fünf Grad in Seefeld

Selbst in den Tallagen bleibt es am Mittwoch außergewöhnlich kalt. In Innsbruck sind wohl maximal elf Grad drin, in mittleren Lagen wie zum Beispiel in Seefeld dürften fünf Plusgrade das höchste der Gefühle sein. „Das ist schon sehr ungewöhnlich für Mitte Mai“, bedauert Dietz.