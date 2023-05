Mieter liegen im Clinch mit Bauträger Gswb

Strafzahlung angedroht

Eva Just sagt: „Plötzlich hing an der Eingangstür ein Schreiben einer Firma. Darin forderte man die Mieter auf an einem bestimmten Tag wegen einer Fensterausmessung anwesend zu sein. Andernfalls wäre eine Strafzahlung fällig.“ Die Irritation unter den Mietern war groß. Erst nach und nach stellte sich heraus, dass die Gswb einen Austausch aller Fenster sowie eine neue Fassadendämmung plant. „Ich habe mir erst vor ein paar Jahren neue Rollos für 3000 Euro einbauen lassen. Und jetzt das“, ärgert sich Mieterin Henriette Zaorsky.