Ronaldo-Mutter stellt klar: „Das sind alles Lügen“

Als Aveiro bei einer Geschäftseröffnung in ihrer Heimat Madeira von der Presse auf die angeblichen Probleme des Paares befragt worden war, sprach sie Klartext. „Das sind alles Lügen“, sollt sie laut „The Sun“ gesagt haben. „Jedes Paar streitet sich, aber was hier geschrieben wurde, ist eine Lüge.“ Bereits zuvor hatten sich Georgina und Ronaldo gegen die Behauptung gewehrt, dass ihre Beziehung in die Brüche gegangen sei.