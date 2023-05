Lebensmittelpreise: Regierung greift nicht ein!

Hunderttausende Menschen verzweifeln zusehends an den Lebensmittelpreisen in Österreich - doch Regierung und Handel weigern sich weiterhin, in den Markt einzugreifen. Ein Eingriff in den Markt - durch etwa Preisbremsen - würde lediglich verzerrend wirken und dazu führen, dass das Geld in anderen Bereichen wieder hereingeholt würde. Haben Sie dafür Verständnis? Diskutieren Sie mit anderen Usern darüber in den Kommentaren! Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!